Esce dai domiciliari, ad un controllo aggredisce i carabinieri: arrestato

I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 23enne trapanese per resistenza a Pubblico ufficiale. L’uomo, che già si trovava già ai domiciliari, era stato già denunciato per lo stesso reato in quanto non aveva rispettato l’alt dei carabinieri.

Quando è stato raggiunto dai carabinieri impegnati nel controllo finalizzato a verificare il rispetto della misura restrittiva, il 23enne avrebbe reagito minacciandoli, spintonandoli e avrebbe poi provato a colpire un carabiniere con un pugno.L’uomo è stato bloccato ed è stato posto, nuovamente, ai domiciliari.