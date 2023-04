Donna ritrova borsello con 4 mila euro e lo porta alla Polizia che lo riconsegna al legittimo proprietario

La Polizia di Stato ha restituito, nei giorni scorsi, un borsello contenente la somma in contanti pari ad oltre 4000 euro, al legittimo proprietario che lo aveva smarrito. La disavventura accaduta a un cittadino palermitano si è, così, conclusa con un lieto fine, grazie al lodevole gesto di una cittadina nigeriana.

La donna, regolarmente soggiornante in territorio nazionale da diversi anni, si era recata presso il Commissariato di P.S. “Zisa Borgonuovo”, mossa da nobile senso civico: riferiva agli operatori di Polizia di aver trovato qualche istante prima, in via Noce incrocio con via Lancia di Brolo, un borsello contenente una somma ragguardevole di denaro contante di poco superiore ai 4000 euro e di ritenere corretto che il proprietario ne tornasse in possesso.

I poliziotti, adoperatisi immediatamente nella ricerca del proprietario, sono riusciti a risalire all’identità dell’avente diritto che, con voce emozionata ed incredula, è potuto tornare in possesso del prezioso borsello e di quanto vi era al suo interno. Alla cittadina nigeriana che ha ritrovato e consegnato il borsello, infine, ha donato una somma di denaro.