Catania-Sancataldese, tifosi verdeamaranto protagonisti al “Massimino”: domenica indimenticabile

A fare notizia non è solo lo storico risultato sportivo delle Sancataldese che è riuscito a bloccare sul 3 a 3 la corazzata Catania che mirava al record di vittorie consecutive, ma anche dalla passione dei supporter verdeamaranto che ha inondato il “Massimino” ed è stata celebrata da tanti siti e pagine social specializzate nel raccontare le tifoserie.

Una domenica indimenticabile per la squadra allenata da Pietro Infantino che si è confermata bestia nera per gli etnei: tre partite in stagione e tre pareggi compreso quello in Coppa Italia che è costato l’eliminazione ai rigori nel turno preliminare. Pareggio ininfluente, sia chiaro, per la squadra allenata da Giovanni Ferraro che ha già stravinto il campionato e che si ferma ad un passo dall’eguagliare il record di vittorie consecutive della Sicula Leonzio. I rossazzurri arrivano a quota 14 ad un solo successo dal primato.

Protagonisti di questa domenica sono stati anche i tifosi verdeamaranto che si sono “fatti” sentire incessantemente nello stadio catanese e non hanno mai smesso di incitare i loro beniamini. Una passione, travolgente e contagiosa, che è stata segnalata e sottolineata in tanti siti ed in tante pagine facebook che raccontano le domeniche delle tifoserie organizzate. (Foto tratta dalla pagina Sancataldese calcio official)