Caltanissetta, studente del Mottura alla finale dei Campionati di Matematica della Bocconi

“Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei Campionati internazionali di Matematica organizzati dall’Università Bocconi di Milano a cui hanno partecipato 20 studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta che anche quest’anno, con spirito di sana competizione, ha conseguito ottimi risultati. 14 alunni del Mottura hanno superato la fase dei Quarti di finale mentre l’alunno Carmelo Falsone della classe 4C ha superato le Semifinali tenutesi a Gela qualificandosi per la Finale nazionale dei Campionati del prossimo 13 maggio a Milano presso la sede della Bocconi. E’ il secondo anno scolastico consecutivo che il Mottura porta in finale nazionale uno studente della scuola.

L’IISS Mottura con il progetto “Giochi matematici” presentato nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa dalle docenti di matematica Alice Liana Curatolo e Tiziana Sardo, ha partecipato a numerose competizioni quali i Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’ associazione Accademia Italiana per la Promozione della Matematica; i Giochi d’autunno della Bocconi e i Campionati Internazionali dei Giochi Matematici organizzati anch’essi dall’università Bocconi di Milano.

“Alla finale nazionale che si disputerà a Milano ed a cui parteciperà il nostro alunno Carmelo Falsone verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di fine agosto – spiegano le docenti -. Le prove non sono strettamente connesse con i programmi scolastici e consentono ai ragazzi di approcciarsi a tipologie di test che sono utili anche nel mondo universitario. Con la partecipazione ai giochi si favorisce l’interesse verso la matematica sviluppando le capacità logiche dei ragazzi, fondamentali per affrontare i test di ingresso universitari ma anche le selezioni nel mondo del lavoro”. Soddisfatti per il risultato ottenuto anche il professore Raffaele Culmone, docente di matematica dell’alunno e il professore Claudio Matraxia che coordina il dipartimento di matematica del Mottura.

Lo scorso 4 aprile la squadra dei “motturini”, composta da 24 alunni e dai professori Liana Alice Curatolo e Pietro Verdura, ha partecipato anche alle gare a squadra, competizione riservata alle scuole secondarie di secondo grado che ha lo scopo di avvicinare gli alunni al mondo della matematica attraverso il gioco con uno spirito competitivo, sano e costruttivo.

La preside dell’IISS Mottura Laura Zurli si è personalmente complimentata con lo studente e i docenti. “La nostra scuola crede e lavora ai progetti che concretamente fanno emergere e valorizzano i talenti – afferma la dirigente scolastica – ed i risultati conseguiti anche quest’anno ci confermano che questa è la giusta strada”.