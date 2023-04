Calcio, Eccellenza girone A: l’Akragas vince il campionato e sale in serie D, ecco gli accoppiamenti di play-off e play-out

Domenica 16 aprile si è concluso il campionato di Eccellenza, girone A: l’Akragas vince in casa e vola in Serie D. In uno stadio “Esseneto” stracolmo di tifosi oggi pomeriggio la formazione di mister Terranova non ha tradito le attese e, con un gol per tempo, ha battuto il Resuttana San Lorenzo regalandosi quel successo (2-0) necessario per tagliare il traguardo: raggiunti 72 punti in classifica.

Una vittoria meritata a sigillo di un’annata caratterizzata dal lunghissimo testa a testa con l’Enna. A regalare il successo all’undici di casa sono state le reti nel primo tempo di Barrera e nella ripresa, su calcio di rigore, dello “specialista” Garufo.

Ha chiuso al secondo posto con 69 punti l’Enna pareggiando (0-0) sul campo dell’ostica Pro Favara. Gli ennesi, alla luce della graduatoria finale, accedono direttamente alla finale play-off dove troveranno la vincente della semifinale tra la stessa Pro Favara, terza classificata, e la Don Carlo Misilmeri vittoriosa a Mondello contro la già retrocessa Parmonval.

Il Casteldaccia, di mister Mineo ha centrato l’obiettivo salvezza battendo tra le mura amiche il Mazara per 2-0 e andando a fare compagnia al Castellammare, che ha ottenuto la salvezza senza play-out superando 3-1 il Gela (Doppietta di Maltese, Bah e Abate), e alla Nissa che ha battuto in un pirotecnico 5-3 (Morales, Martel, Esposito, Lucero e Sakho per i nisseni, tripletta del capocanniere Mistretta per i saccensi) l’Unitas Sciacca.

Con la sconfitta, pertanto, il Gela dovrà affrontare fuori casa ai play-out proprio il Marineo, che ieri ha vinto sul proprio campo contro la Leonfortese1-0 (Sane) ottenendo così un piazzamento migliore rispetto ai gelesi.

La squadra di Leonforte a sua volta perdendo ha chiuso al quint’ultimo posto senza centrare la salvezza diretta, ma ai play-out alla luce della classifica potrà sfidare nel proprio stadio il Cus Palermo, sconfitto 5-3 sul campo della S.C.Mazarese (Consiglio, Ogbebor, Treppiedi e doppietta di Seckan per i mazaresi, doppietta di Taibi e Mustacciolo per i cussini). (Fonte tuttocampo.it)