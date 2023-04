Calcio, Akragas-Enna “vale” la serie D: partita da non perdere domenica 2 aprile ad Agrigento

Grande appuntamento calcistico da non perdere, domenica 2 aprile (ore 16) allo stadio Esseneto di Agrigento tra i padroni di casa e l’Enna: il match praticamente vale la promozione in serie D.

Una gara che può dare un responso quasi definitivo per la vittoria del campionato di Eccellenza, per due squadre che hanno iniziato il torneo con velleità di successo e hanno mantenuto le promesse. Due compagini che condividono la vetta della graduatoria e, che per solidità tecnica, tattica e societaria meriterebbero entrambe di accedere alla categoria superiore, ma soltanto una potrà conquistarla direttamente, mentre l’altra per ottenere lo stesso risultato dovrà disputare e vincere i play-off.

L’incontro si presenta sicuramente incerto, vista l’intelaiatura, di alto livello per questa categoria, delle due formazioni, composte entrambe da calciatori in parte provenienti da categorie superiori. L’Enna, a tre giornate dalla fine del torneo, può vantare ancora l’imbattibilità avendo ottenuto nelle ventisette gare finora disputate diciannove vittorie e otto pareggi. Nella gara di andata, nonostante l’ottima prova della formazione biancazzurra, l’Enna riuscì a vincere l’incontro con il minimo scarto grazie alla rete di Agudiak, che questa domenica sarà sicuramente l’osservato speciale.

Saranno oltre 4.000 i tifosi che assisteranno a questa “contesa”.

Nell’Akragas il rientro di Baio consentirà al tecnico Terranova di schierare la migliore formazione che tanti successi ha prodotto durante la prima parte del campionato. Unico assente tra i biancazzurri sarà Alessio Mannina che domenica dovrà scontare il secondo ed ultimo turno di squalifica.