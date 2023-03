Usa, tre bambini e tre adulti uccisi in una scuola a Nashville. Ecco il video: la killer era una donna, aveva due fucili e una pistola

Negli Usa è di almeno sei morti, tre bambini e tre adulti, il bilancio dell’ennesima strage in una scuola americana: una 28enne ex allieva, Audrey Hale, è entrata nella Covenant School (una scuola elementare cristiana privata con un asilo) di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il fuoco.

È la 129esima sparatoria di massa negli Stati Uniti solo dall’inizio dell’anno, oltre una al giorno da gennaio. La donna, dopo la sparatoria, è stata uccisa dalla polizia.

Il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio: dalla chiamata al 911 all’uccisione della killer all’interno della scuola privata sono trascorsi solo 14 minuti. La donna è stata fermata al secondo piano dell’edificio, quando si trovava ancora nell’atrio e non ha quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe, anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue. I cinque agenti arrivati per primi l’hanno affrontata e l’hanno uccisa sul posto.

“Stiamo passando al vaglio i filmati delle telecamere all’interno della scuola” dove la killer – che inizialmente gli agenti pensavano fosse una teenager – è entrata da una delle porte laterali”. Secondo la polizia, l’identità sessuale della donna (che si identificava come transgender) avrebbe aver avuto un ruolo nella strage: l’assassina odiava il fatto di aver dovuto frequentare una scuola cristiana. Intanto sono state identificate le vittime. I tre bambini uccisi sono Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney. Tutti e tre avevano nove anni. I tre adulti uccisi sono Cinthia Peak di 61 anni, Mike Hill di 61 anni e Katherine Koonce di 60 anni.

La killer era una grafica e voleva colpire un’altra scuola

Audrey Elizabeth Hale si è laureata nel 2022 al Nossi College of Art e, secondo il suo profilo LinkedIn, era una grafica che disegnava loghi per aziende. In passato aveva frequentato proprio la Covenant, scuola fondata nel 2001. L’omicida aveva tuttavia considerato almeno un’altra scuola come possibile bersaglio del suo attacco, ma aveva alla fine optato per quella di Covenant perché presentava misure di sicurezza più scarse.

Biden: “Straziante, il Congresso vieti le armi d’assalto”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente invitato il Congresso ad approvare il suo divieto di armi d’assalto a seguito della sparatoria di Nashville. “È straziante, il peggior incubo di una famiglia”, ha detto Biden.

In Tennessee controlli deboli sulle armi

Pistole in pubblico senza bisogno di licenza e nessun divieto per i caricatori di munizioni ad alta capacità. Lo Stato del Tennessee presenta leggi “deboli” sulle armi, secondo Everytown for Gun Safety, organizzazione che preme per maggiori controlli su pistole e fucili. Leggi “talmente deboli” che nel 2022 il magazine dedicato alle armi Guns & Ammo ha nominato il Tennessee il 12esimo migliore Stato americano per i proprietari di armi da fuoco. E un ulteriore allentamento potrebbe arrivare a breve, con le autorità dello stato che stanno valutando di abbassare l’età per il possesso di un’arma senza permesso da 21 a 18 anni.