Tifoseria tedesca distrugge Napoli. “Non potevamo evitare l’arrivo degli ultras, le regole devono cambiare”

“Non c’è, al momento, nessuno strumento giuridico che limiti lo spostamento dei cittadini di altri paesi della Comunità Europea nel nostro paese. Se l’autorità amministrativa può vietare la vendita di biglietti, ma 600-1000 tedeschi decidono che vogliono muoversi verso l’Italia non abbiamo, a meno che non si blocchino le frontiere Schengen, nessuno strumento giuridico legittimo che ci legittimi a bloccarli. Quando mi si dice “perché sono potuti venire in Italia?”, io ribatto: con quale norma io posso impedire l’accesso in Italia ad un cittadino della Comunità Europea?”. Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia,a 24 Mattino su Radio 24, che poi ha aggiunto: “Merita il gioco del calcio la sospensione di uno dei più alti traguardi che abbiamo raggiunto da un punto di vista della libertà di movimento? Cioè, noi per il calcio dobbiamo davvero bloccare Schengen? Però se i comportamenti sono questi una riflessione va fatta, uno strumento giuridico per bloccare, non l’Europa, ma dei delinquenti va fatto”.

Scontri Napoli – Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia, a 24 Mattino su Radio 24: Dopo il G8 di Genova non possiamo arrivare a scontri. Le regole devono cambiare

“Le nostre regole di ingaggio dopo il 2001, dopo il G8 di Genova, tutte le nostre regole di ingaggio, tutto il nostro approccio all’ordine pubblico è stato completamente rivoluzionato sulla base di un principio: l’incolumità delle persone, il fatto di evitare scontri che possano portare a feriti gravi o a qualcosa di peggio, è prioritario rispetto al fatto che si possano danneggiare degli oggetti. Dopo che ho visto le immagini di ieri, dopo aver visto anche le immagini degli anarchici a Torino, la domanda brutta che pongo è se veramente certe persone, certi criminali valgono di più delle cose che distruggono. Perché forse le regole di ingaggio per la gestione di questi soggetti devono cambiare. Ogni volta che c’è un’azione di forza da parte nostra partono attacchi su Polizia violenta e soprattutto partono nei nostri confronti procedimenti giudiziari”. Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia,a 24 Mattino su Radio 24, che ha aggiunto: “Le nuove regole di ingaggio noi le abbiamo stabilite perché siamo convinti che il G8 di Genova sia una pagina per noi nerissima, io non lo volevo strumentalizzare forse esattamente il contrario. Volevo dire che proprio sui nostri errori noi abbiamo cambiato delle regole di ingaggio che però producono questi effetti perversi”.

Scontri Napoli – Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia, a 24 Mattino su Radio 24: Calenda smetta di usare “questurino” come un’offesa

“Forse va trovato una riflessione un po’ migliore anche meno ingiuriosa nei nostri confronti anche da parte di soggetti apparentemente moderati. Se l’onorevole Calenda smettesse di utilizzare il termine questurino come un’offesa, farebbe una cortesia non solo a noi ma anche a sé stesso”. Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia,a 24 Mattino su Radio 24.