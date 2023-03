Sicilia. Il Vice presidente Commissione attività produttive, on. Giuseppe Catania: “Pubblicato avviso manifestazioni fieristiche per il 2023”

Da Vicepresidente della Commissione Attività Produttive dell’ARS, il deputato regionale, on. Giuseppe Catania, ha inteso esprimere soddisfazione nel comunicare che è stato pubblicato l’avviso in favore delle piccole e medie imprese siciliane dei settori

– agroalimentare,

– moda,

– oreficeria,

– sistema casa,

– nautica

– artigianato.

Manifestando il proprio interesse potranno candidarsi a partecipare alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali previste per il 2023.

“Si tratta – ha ribadito Catania – di un passo importante voluto dall’Assessorato Regionale Attività Produttive e dal Governo Schifani per internazionalizzare le nostre PMI e le eccellenze agroalimentari ed artigianali da esse prodotte”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/po-fesr-20142020-azione-341-fiere-nazionali-ed-internazionali-2023