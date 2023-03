Si presenta in questura per rinnovare permesso di soggiorno con passaporto falso: arrestato

Ha fissato un comune appuntamento con uno degli Uffici della Polizia di Stato per svolgere una normalissima pratica, ma qualcosa e’ andato storto ed e’ finito in manette. E’ successo ieri mattina quando un cittadino albanese di 54 anni si e’ presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di FIRENZE per rinnovare il permesso di soggiorno. Iniziate le procedure di rito, il 54enne ha esibito come documento identificativo un passaporto che ad un primo impatto sia visivo che tattile e’ subito sembrato strano all’agente di Polizia che stava seguendo la pratica. Quest’ultimo, infatti, in particolare ha notato che la pagina principale, quella con le generalita’ dell’uomo, risultava essere piu’ spessa del normale, e che anche il colore e l’ologramma distintivo delle autorita’ emittenti presentavano difformita’. Mentre il poliziotto scandagliava attentamente il documento in tutte le sue parti, i suoi dubbi circa la validita’, hanno trovato fondamento: la pagina riportante i dati anagrafici dell’uomo, infatti, si e’ letteralmente scollata tra le sue mani, lasciando saltar fuori il passaporto originale, scaduto nel 2021 ed appartenente ad una donna. La conferma definitiva circa la falsita’ del documento e’ arrivata poco dopo l’accertamento tecnico effettuato dalla Sezione Falso Documentale della Polizia Scientifica. A questo punto il cittadino straniero e’ stato arrestato con l’accusa di possesso di documento falso valido per l’espatrio.