Salute, il ministro Schillaci: “In Italia 6,3 mln di adulti senza denti”

“In Italia il 36,1% dei bambini – oltre 1 milione e 800 mila – è portatore di carie non trattata dei denti decidui; percentuale solo leggermente inferiore (29,6%) negli adulti (16 milioni e 900 mila con carie non trattate). Per non parlare dell’edentulismo totale o parziale: 6 milioni e 300 mila adulti sopra i 20 anni di età non hanno denti o gliene restano almeno 8 su 32”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo all’evento per la Giornata Mondiale di Promozione della Salute Orale, organizzata dall’Associazione Italiana Odontoiatri (Aio), a Palazzo Valentini, a Roma.