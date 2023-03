Ponte sullo Stretto, il ministro Salvini: “Sarà la più grande opera green al mondo”

“Mi dispiace leggere sciocchezze di gente che non sa di che cosa parla, il terremoto c’è in Giappone come in Turchia e questo non impedisce di costruire ponti in totale sicurezza”. Così il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini questa mattina a Genova a margine di un incontro con i sostenitori al gazebo della lega in Porto antico parlando del ponte sullo stretto di Messina.

“La cosa bella – prosegue – è che mentre tutti si riempiono la bocca della parola green, il ponte sullo Stretto sarà la più grande opera green al mondo, si risparmieranno 140 mila tonnellate di CO2 e si ripulirà il canale di Sicilia. Quindi noi siamo green coi fatti e gli pseudo ambientalisti che dicono ‘no’ non sanno di cosa parlano”.