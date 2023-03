Policlinico, Lega Giovani Provincia di Caltanissetta: “Opportunità di sviluppo del territorio”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il policlinico è una grandissima opportunità per lo sviluppo del territorio nisseno in quanto porterebbe benefici socio-economici non indifferenti. Ad oggi molti giovani sono costretti a studiare fuori dalla Sicilia per mancanza di posti nelle università.

Il quarto polo è fondamentale in ciò poiché da una possibilità in più a centinaia di studenti e lavoratori che non saranno più costretti a lasciare la propria terra. Caltanissetta ha tutte le carte in regola per la nascita del quarto polo, sia a livello di locazione territoriale, sia a livello infrastrutturale, è un occasione da non far scappare.

Il coordinatore di Lega Giovani Caltanissetta – Giovanni Schillaci dichiara: Un policlinico è una struttura medica che offre servizi ambulatoriali e ospedalieri in diverse specializzazioni elevando il servizio sanitario provinciale. Dal punto di vista economico, offre numerose opportunità di lavoro, a medici, infermieri e tecnici ma offre sviluppo anche in ambiti esterni ed è associato ad una maggiore attenzione alla ricerca scientifica. Pertanto, è indispensabile che il quarto polo universitario venga istituito nella nostra città, Lega Giovani Provincia di Caltanissetta continuerà a sostenere la sua costruzione nel nostro territorio.

Conclude Michele Saetta – coordinatore di Lega Giovani Provincia di Caltanissetta – “Il policlinico nel territorio nisseno può rappresentare un fattore di eccezionale valenza, non solo in termini di ricadute economiche, ma anche sviluppando un sistema integrato a rete capace di dialogare con altre importanti realtà del nostro territorio come il CEFPAS e altresì consolidando, rafforzando il dialogo con la ricerca, innescando un circolo virtuoso, capace di far diventare il nostro territorio altamente attrattivo. Inoltre Caltanissetta ha tutti i requisiti strutturali per poter accogliere il quarto polo Universitario, che però necessitano di un puntuale piano di programmazione”. Per tale motivo la Lega Giovani propugna l’istituzione del quarto policlinico nel nostra territorio, e al contempo si mostra molto lieta per l’unanime sostegno a questa grande opportunità.