Pesistica. Ai Mondiali Youth di Durazzo undicesimo posto per Claudio Scarantino

Claudio Scarantino chiude all’11° posto la sua gara al Mondiale Youth appena iniziato in Albania. L’Azzurrino, in gara nella categoria fino a 61 kg, riesce ad incastrare solo la prima delle tre alzate, sia di strappo sia di slancio: nello snatch solleva i primi 103, mentre non salgono i 106 e i 107. Nel clean and jerk poi, i 122 della prima prova salgono senza difficoltà, mentre la girata fa brutti scherzi nei 128 tentati sia in seconda sia in terza. Per Scarantino un totale di 225 kg, che lo piazzano all’11° posto nelle singole specialità e nel totale.

Domani, lunedì 27 marzo, non ci sono Azzurri in gara mentre nella giornata di martedì sono due le gare in programma per gli italiani a Durazzo: Gabriele La Barbera alle ore 14.00 (categoria 73 kg) e Greta De Riso alle ore 16.30 (categoria 59 kg).