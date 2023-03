Per 2 settimane tra la vita e la morte: non ce l’ha fatta 18enne pallavolista vittima di un incidente con il suo scooter

Non ce l’ha fatta la pallavolista di 18 anni che, per due settimane, ha lottato in un letto dell’ospedale “Gemelli” di Roma. I traumi subiti nell’incidente stradale avvenuto sulla via Litoranea, a Latina, il primo marzo scorso, erano risultati troppo gravi.

La diciottenne, pallavolista della Cosmos Latina, è così deceduta nel reparto di rianimazione. La ragazza aveva avuto un incidente in scooter. In quella circostanza era stata soccorsa e si pensava potesse farcela. Tuttavia, nonostante le cure dei sanitari, ogni intervento s’è rivelato purtroppo vano. Nelle scorse ore la terribile notizia del suo prematuro decesso.