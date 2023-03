Pallavolo. Un gran successo il Torneo Gesù Nazareno al Pala Cannizzaro

E’ stato un pomeriggio di festa al Palacannizzaro di Caltanissetta per i giovanissimi che hanno partecipato al 6° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno.

La competizione, promossa ormai da qualche anno dell’omonima Associazione che si occupa della Processione, la Domenica delle Palme a Caltanissetta, ha visto la partecipazione di due rappresentative under 14 femminili, la Kanguro Volley di Caltanissetta e l’ADS Santa Barbara di Sommatino e di due under 15 maschili, la Kanguro Volley di Caltanissetta e la Kentron Volley di Enna.

Il pomeriggio è stato aperto da Padre Fabrizio, parroco della Chiesa di Sant’Agata, che ha guidato un momento di preghiera con tutti i presenti e impartito la benedizione ai ragazzi, ricordando il valore dello sport anche come segno di amicizia e sano confronto. Presenti alla manifestazione anche il consigliere federale nazionale FIPAV, Davide Anzalone, il vice presidente del Comitato interprovinciale AKRANIS, Totò Sammartino, che ha patrocinato la manifestazione, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino e l’assessore allo sport, Fabio Caracausi. Gli incontri sono stati diretti dalla signora Simona Zicari di Agrigento, arbitro federale, del Comitato Akranis.

Per la cronaca sportiva, il torneo è stato aggiudicato, per la sezione femminile, alla Kanguro Volley di Caltanissetta che nello scontro diretto, ha battuto l’ADS Santa Barbara di Sommatino, per 3-1, con i parziali di 25-22, 21-25, 25-14, 26-24. Per la sezione maschile il trofeo è volato a Enna, alla Kentron Volley che ha battuto nello scontro diretto i ragazzi della Kanguro Volley del presidente Peppe Serio e del mister Antonio Spataro per 3-1, con i parziali 25-10, 25-27, 25-22, 25-9.