Pallavolo femminile B2. La Traina vince 1-3 a Catania contro il Cus e si conferma tra le protagoniste in campionato

Nel novero delle difficoltà della fase finale della stagione regolare la gara di Catania con il CUS in casa TRAINA SRL era classificata a “livello 8 su 10”, ma alla fine lo scoglio è stato superato brillantemente grazie al coraggio e all’abnegazione di un gruppo che, dopo la “svolta – Torretta”, in trasferta ha imparato a soffrire e a superare le difficoltà. CUS e TRAINA nell’accogliente Pala Arcidiacono hanno dato vita ad un bell’incontro di un buon livello tecnico.

Il primo set è stato letteralmente dominato dalla formazione nissena (17/25). Ma nel secondo set, dopo un iniziale 1/6 e 8/12, la formazione catanese è rientrata in partita trovando la parità (12/12) mantenuta fino 20/20 quando Ferlito e compagne hanno trovato un vantaggio di due punti fatale per le nissene (25/22 Nella terza frazione di gioco si è registrato un sostanziale equilibrio fino al 13/13, poi un poderoso break di 0/8 su servizio di Alessia Angilletta, ha praticamente deciso le sorti del parziale ben gestito dalle ospiti nonostante un disperato tentativo di Davì e compagne sul 15/23 (break di 4 a 0) che non ha impedito alla TRAINA SRL di chiudere sul 19/25.

Sulle ali dell’entusiasmo Noemi Spena e compagne nel quarto e decisivo set sono andate subito avanti (5/12 massimo vantaggio) ma le padrone di casa sono state brave a rimanere in partita raggiungendo con merito la parità (19/19). Questo è stato l’ultimo sussulto di una gara intensa con le ragazze del duo Scollo/Gotte che hanno ripreso a comandare il gioco chiudendo meritatamente set ed incontro (21/25). La TRAINA SRL è stata abile a domare una formazione avversaria scesa in campo motivatissima, che ha concesso pochi “errori-punto” e ha gestito bene la fase-break mettendo spesso in difficoltà il muro nisseno meno determinante di altre volte.

Le nissene hanno risposto con una ottima incisività in attacco (ben cinque schiacciatrici in doppia cifra) e una duttilità del roster che alla fine ha fatto la differenza. Ai box Nicole Ferrarini per un recupero che richiede pazienza, nella formazione cara al presidente Oriana Mannella top-scorer sono state Jennifer D’Antoni (in calo di tensione solo nel quarto set) e Martina Escher (il cui bagaglio di esperienza in attacco e la reattività in difesa sono un valore aggiunto). MVP Nicoletta De Luca che sembra avere superato brillantemente il periodo-no grazie ad una ritrovata efficienza fisica che le ha ridato consapevolezza nei suoi mezzi.

Buona prestazione in termini numerici di Valeria La Mattina, i cui punti totalizzati sono arrivati in controtendenza (per un apporto meno determinante in azioni da muro).Ottimo l’approccio alla gara di Sara Miceli, partita titolare, grazie ad un primo set quasi perfetto da posto 4 e un ingresso determinante da opposto nel quarto parziale. La sua duttilità è una garanzia di alternative che si dimostrano importanti in una squadra con ambizioni di vertice. In netta crescita di rendimento Lorena Tilaro ormai sulla buona strada verso la forma ottimale.

E come sempre apprezzabili gli spezzoni di partita di Diana Ferraloro e soprattutto di Milly Apruti che, chiamata sabato nei momenti di difficoltà, ha gestito tensione e rabbia da professionista. Discorso a parte per Alessia Angilletta, fuori dallo “start-six” per due set (anche per tutelare un ginocchio in disordine) è diventata determinante al suo ingresso nel terzo set e addirittura devastante nel quarto in cui ha trascinato letteralmente la sua squadra alla vittoria. Infine capitan Noemi Spena. E’ rientrata a Caltanissetta con un sogno che è anche quello di un ambiente che sta scrivendo la storia della pallavolo in città.

Ha sbagliato due “scelte” forse decisive nel finale del secondo set (e comunque dei “se” e dei “ma” sono piene le fosse) ma con esperienza ha rimesso testa e cuore al servizio della squadra che sta crescendo in tutti i suo elementi e con cui potrà esprimere a 360° tutte le sue potenzialità. Festeggiati gli assistent-coach Fabrizio Montagnino, che ha timbrato il cartellino dei “….anta” anni proprio a Catania, e Mauro Di Grande, che lo ha anticipato di un giorno, a cinque giornate dalla fine della stagione-regolare la TRAINA Albaverde c’è ed è in crescita di settimana in settimana. In casa nissena non si guarda la classifica ma si ha la consapevolezza che, continuando il trend delle sette vittorie consecutive fino ad ora totalizzate, il futuro non potrà che essere roseo.

Questo il dettaglio della gara di sabato 25/03/2023 disputata al Pala Arcidiacono di Catania:

CUS CATANIA – TRAINA SRL CL 1 – 3 (17/25; 25/22; 19/25; 21/25)

CUS: Di Lorenzo, Musumeci, Leone, Guglielmino, Caruso, Ciccia, Ferlito (K), Franzò, Lombardo, Davì (L1), NE. Nicolosi (L2) All. Sciacca – Cammarana

TRAINA Albaverde: Angilletta 10, Ferraloro, D’Antoni 14, Apruti, Spena (K) 2, De Luca 13, Miceli 7, Escher 14, La Mattina 12, Tilaro (L1), NE: Zaffuto, Ferrarini, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Montagnino

Arbitri: Gianguido Sposato di Cosenza e Antonino Richichi di Vibo Valentia.