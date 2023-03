Montedoro celebra Ilary Alaimo: la talentuosa giovane cantante “sommersa” dall’affetto dei suoi concittadini

“Inondata” dall’affetto dei suoi familiari, dei suoi amici, delle sue maestre delle elementari, dei suoi professori, di tutti i suoi concittadini. Un meritato e coinvolgente bagno di folla che, venerdì 17 marzo a Montedoro, ha “sommerso” Ilary Alaimo, la talentuosa e promettente cantante di 14 anni che ha mietuto consensi e lodi nel programma “The Voice Kid” su Rai 1.

Un gioioso pubblico ha letteralmente invaso il teatro comunale “Lina Caico” per una serata, organizzata dal comune con la collaborazione di Euroform, ricca di emozioni e suggestioni. Non è mancato il primo cittadino Renzo Bufalino che ha consegnato una targa ad Ilary nel corso della kermesse presentata da Enzo Zaccaria.

In prima fila i genitori, Salvatore e Marinella, le sorelle Piera e Natalia, mentre Vanilia, residente in Lombardia, ha seguito l’evento tramite i social.

Un riconoscimento è giunto anche dall’Euroform, dove Ilary studia perché sogna di lavorare come parrucchiera ed estetista, per mano del direttore generale Salvatore Licata. L’istituto si è anche offerto per predisporre un aperitivo per tutto il pubblico.

Non poteva mancare la splendida voce di Ilary che ha deliziato la platea con alcuni brani sotto gli occhi vigili della sua maestra di canto, Giusy Sciara, e di Angela Manigila, direttrice della scuola di canto, “Arcadia”. Esibizione salutata da un tripudio di applausi e da una standing ovation conclusiva.

Ilary, il cui look è curato da Antonio Perfetto, dolce e disponibile come sempre, ha ringraziato i presenti senza riuscire a nascondere una forte emozione. Un’adolescente semplice, acqua e sapone, molto matura per la sua età che vive con serenità la sua quotidianità e che sogna di poter affermare il suo talento nel mondo della musica. Le possibilità e le qualità non mancano per spiccare il volo.