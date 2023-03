Mattarella: “La mafia teme la scuola più dei giudici: il bullismo è il brodo di coltura della mentalità mafiosa”

“Dovete rifiutare, fin dai banchi di scuola, la sopraffazione, la violenza, la prepotenza, il bullismo, che sono un brodo di coltura della mentalità mafiosa. Ricordate sempre che siete la generazione della speranza, quella a cui don Diana ha passato idealmente il testimone della legalità.

Un grande magistrato nisseno, conoscitore dell’organizzazione mafiosa, Antonino CAPONNETTO, soleva ripetere che ‘i mafiosi temono di più la scuola che i giudici, perché l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura mafiosa'”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Casal di Principe (Caserta) in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“In questa scuola, con i vostri docenti – aggiunge il capo dello Stato – state ponendo le basi per un futuro migliore, per il vostro territorio e per la vita delle vostre comunità. Sono venuto a portarvi l’apprezzamento e l’incoraggiamento della Repubblica. L’Italia guarda a voi con attenzione, solidarietà, simpatia, fiducia”.