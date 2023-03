Matilde Falcone risponde all’associazione “Caltanissetta Si Cura”: “Continui attacchi sui social. Siamo noi consiglieri comunali a pretendere le scuse”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Leggo notizie di stampa che l’associazione Si cura , tuona contro di me. Per la verità dovrei essere io e la sesta commissione a dire che non ne possiamo proprio più dei continui attacchi ,perpetrati in consiglio comunale e sui social , dal Presidente dell’associazione, che è stato più volte invitato , dai componenti del civico consesso a parlare dei problemi della sanità.

Scrive l’associazione che il Presidente Cirlinci non avrebbe detto che la sesta commissione è zerbino dei vertici Asp, bensì ha invece sottolineato “un atteggiamento di accondiscendenza della politica cittadina di questo palazzo nei confronti dei vertici asp”!Mi chiedo, quale sia la differenza? Mi chiedo ancora, perché Cirlinci ha parlato di “Poteri Forti “? Io ho solo detto in consiglio comunale, che se Cirlinci è a conoscenza di qualche notizia poco chiara, che si rivolga alla procura della Repubblica per denunciare i fatti.

La sesta commissione consiliare lavora , molto spesso senza clamore, con l’unico scopo di vigilare sulla sanità nissena attraverso le audizioni, numerose , con i Dirigenti dei reparti del S’Elia per ascoltare dalle loro voci le problematiche che vive l’ospedale. Mi pare invece, che alcuni componenti dell’associazione Si cura, abbiano più volte dichiarato sui social “ di non avere rispetto per i consiglieri comunali morbidi e compiacenti che in questi anni hanno audito i vertici Asp” .

Vorrei ricordare ai componenti dell’associazione, per i quali nutro profondo rispetto, che i consiglieri comunali sono stati eletti dal popolo e per tale motivo svolgono un ruolo molto delicato. Ora quando si scrive di “ consiglieri morbidi e compiacenti “ che cosa si vuole dire? A questo punto sono io che pretendo le scuse da chi ha scritto queste cose, per me e i miei colleghi, che non sono affatto ne morbidi e ne compiacenti e che lavorano, tutti, per il bene della città.

Finisco col dire che durante l’ultimo consiglio comunale sul policlinico e sulle azioni da intraprendere, ho sentito proposte molto valide da Armando Turturici che sta spendendosi all’inverosimile per la causa del Policlinico e proposte validissime dal Dottor Rizzo che ha chiesto interventi ben precisi alla politica.

Altrettanto non posso dire del Presidente Cirlinci che ha fatto la solita reprimenda contro i consiglieri comunali, rimproverandoli per non aver partecipato al sit in organizzato dall’associazione Si cura, per ciò che mi riguarda, io non sono mai stata invitata , nonostante l’associazione abbia tutte le mail dei consiglieri comunali . Finisco col dire che in questo momento bisognerebbe lavorare alacremente per portare il Policlinico a Caltanissetta, portando avanti quante più iniziative possibili ,convincendo quante più persone possibili della bontà del progetto e invece si assiste a scontri che non portano a nulla.

Per ciò che mi riguarda io andrò dritta per la mia strada è non mi farò certamente confondere dagli attacchi di chiunque, perché non c’è tempo da perdere. Consiglio all’Associazione Si cura , che nonostante tutto, ringrazio, e della quale ho immenso rispetto , di attivarsi ancor di più per la causa Policlinico, alla città serve la loro lotta e quella di tutti i cittadini L’associazione stia accanto ai consiglieri comunali , tutti, e li sostenga , a prescindere dall’ideologia.

Matilde Falcone