Intensa partecipazione degli alunni dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta al seminario con lo scienziato Luca Perri

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Tecnico Economico, Grafico e Bio- Sanitario dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla Preside prof.ssa Maria Rita Basta, lo scorso sabato 25 marzo sono stati impegnati in un interessante e coinvolgente seminario dal titolo “Informazioni, notizie e dati: come affrontare la tempesta imperfetta”.

Oggi, infatti, le giovani generazioni sono informate per lo più da articoli online e video virali:la velocità con cui si comunica determina una maggiore circolazione di notizie spesso false, non scientificamente verificate, che però ottengono molte condivisioni e quindi vengono assunte come vere. L’incontro è stato condotto dal noto astrofisico Luca Perri che si occupa di divulgazione su radio, televisioni, carta stampata, festival e social network, che ha posto agli studenti una serie di domande coinvolgenti, invitandoli a riconoscere le fake-news.

Le bufale scientifiche riguardanti gli astronauti, le “stelle cadenti” di ferragosto, sono stati tra i temi trattati durante il seminario. Lo scienziato, tra battute che più di una volta hanno suscitato un festoso consenso tra i partecipanti, con spiegazioni semplici e chiare, ha smentito diverse fake news: da quelle presenti persino in alcuni testi scientifici e anche scolastici a quelle dilaganti nel web o veicolate oralmente. In conclusione, lo scienziato Luca Perri ha dispensato ottimi suggerimenti alle ragazze e ai ragazzi, sollecitandoli a mettere sempre tutto in discussione, a non accettare passivamente ciò che viene detto o anche scritto ma a farsi guidare dal metodo scientifico, uno degli approcci pratici più importanti nella vita di ogni cittadino/a e soprattutto a innamorarsi della luminosa e proficua bellezza della Scienza.