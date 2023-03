Il coordinatore nazionale del comparto forestali Manuel Bonaffini: “Chiediamo il pronto avvio dei lavoratori forestali siciliani”

CALTANISSETTA. Nei giorni scorsi, su convocazione dell’Onorevole Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, s’è svolto un incontro al quale hanno partecipato il nuovo Dirigente del Dipartimento Sviluppo e Territorio il Dott. Fulvio Bellomo. Nel corso dell’incontro l’Assessore ha sottolineato l’importanza dell’avvio di un confronto per la riforma del comparto ritenuto l’importante ruolo svolto dai lavoratori forestali siciliani.

A tal proposito ha confermato l’insediamento del Tavolo Tecnico promesso, nonché il varo del Disegno di legge di riforma entro il prossimo mese di giugno. Nel corso dello stesso incontro l’Assessore ha, anche, confermato il prossimo avviamento dei lavoratori addetti alla manutenzione e ciò rilevato che, con la prossima pubblicazione della finanziaria regionale in gazzetta ufficiale, saranno disponibili le relative risorse economiche per il pagamento dei compensi in favore dei lavoratori precitati.

L’Assessore ha, inoltre, confermato che, a breve, saranno liquidati tutti gli arretrati contrattuali in favore degli aventi diritto nel momento in cui sarà completata la documentazione utile per la corresponsione. L’incontro svoltosi in un clima colloquiale, si è rivelato utile per approfondire le tematiche della riforma, più volte sollecitata da questa Organizzazione Sindacale ed ha registrato l’ampia disponibilità dell’Onorevole Assessore a proseguire sul percorso tracciato e volto alla adozione di un testo di riforma strutturale del comparto che,prendendo spunto dai principi fondamentali individuati dalla Legge Regionale 16/96, possa finalmente assicurare stabilità occupazionale a tutti gli operatori interessati.

Il coordinatore nazionale del comparto forestali Manuel Bonaffini ha tuttavia sottolineato: “Questa Organizzazione Sindacale pur esprimendo apprezzamento per l’impegno attualmente profuso dall’On. Assessore, non può esimersi dal sottolineare che la riforma non può e non potrà non tenere conto delle professionalità acquisite dagli operatori e necessarie per la salvaguardia di un territorio boschivo aggredito da incendi, siccità, manutenzione non programmata.

L’ondata di maltempo che,qualche giorno fa,ha investito l’Isola, colpendo anche il suo patrimonio boschivo,rende improcrastinabile un confronto approfondito sulle prossime strategie di tutela che passano anche e necessariamente, per un anticipato avvio dei lavoratori alle attività di intervento”.

Bonaffini ha poi rilevato: “La nostra Organizzazione non condivide l’ipotesi, prospettata dal Dirigente Generale del Dipartimento, il quale ha annunciato che detto avvio potrà avvenire non prima del prossimo mese di maggio. Questa Organizzazione ritiene che le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio territoriale non possano più attendere, cosi come non possono più attendere i lavoratori che hanno diritto a percepire la loro retribuzione, accertata la capienza dei capitoli di Bilancio Regionale. Questa Organizzazione Sindacale, confidando nella sensibilità mostrata dei vertici politico e burocratico del Dipartimento,chiede il pronto avvio dei lavoratori nell’ottica rappresentata”.

Infine Bonaffini ha chiesto anche,all’On.le Assessore, “che valuti la percorribilità dell’ipotesi che i lavoratori 151/isti, addetti all’antincendio, prestino la loro attività alle dipendenze del Corpo Forestale e non alle dipendenze del Dipartimento Sviluppo e Rurale, con avvio dal mese di Maggio, come previsto dalla legge, con notevole contenimento della spesa pubblica in tema di visite mediche. Riteniamo – ha concluso – che il Dipartimento possa fare proprie le politiche di prevenzione e tutela con un taglio netto rispetto al passato quando si è stati costretti ad interventi solo emergenziali”.