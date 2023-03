Caltanissetta, teatro Margherita: spettacolo-presentazione del libro “Non volevo fare il portiere” del nisseno Rino Carlino

Appuntamento da non perdere sabato 11 marzo alle 18.30 al teatro Regina Margherita di Caltanissetta (ingresso gratuito) con ‘l’inusuale’ presentazione del libro “Non Volevo fare il portiere” dello scrittore nisseno Rino Carlino.

Uno spaccato sul calcio di Caltanissetta, e non solo, in cui l’autore racconta la propria avventura da estremo difensore nel contesto di un calcio dilettantistico, genuino e ruspante, che ormai non esiste più.

Per l’occasione, grazie alla preziosa collaborazione di Ernesto Cerrito, valente compositore e musicista, è stata creata una coinvolgente e inconsueta rappresentazione teatrale e musicale tratta dal romanzo: canzoni, aneddoti, tanti personaggi del calcio degli anni ’70 ed 80’ coinvolti nell’innovativa formula della presentazione spettacolo.

La serata sarà presentata da Giovanna Saporito e Donatello Polizzi e potrà contare anche sul valente contributo artistico della Band “80 Appeal”, di Giorgio Villa, di Aldo Rapè, di Marco Carlino, di Angelo Foderà e di Anthony Dimartino.