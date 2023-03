Caltanissetta, potenziare l’università: incontro del PD, martedì 14 marzo

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Dopo la bella e partecipata manifestazione dello scorso venerdì, conclusa purtroppo dalle deludenti parole dell’assessore Volo, continua l’impegno del Partito Democratico di Caltanissetta per il potenziamento della presenza universitaria nella nostra città.

Martedì pomeriggio, 14 marzo, alle ore 18:00, presso il bar Sikè (in piazza Lugi Capuana) si terrà un incontro tematico dedicato proprio a questo tema.

Sarà un’utile occasione per discutere di Policlinico, dell’apertura di nuovi corsi di laurea, di servizi per gli studenti, di politiche abitative.

Noi pensiamo che Caltanissetta possa trovate una nuova occasione di crescita nel rafforzamento della presenza universitaria, per questo crediamo che il Policlinico non sia solamente un’etichetta, ma un’istituzione fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio.

Allo stesso tempo, crediamo che occorra agire immediatamente per coinvolgere gli studenti già presenti a Caltanissetta nella vita della città, per individuare luoghi e risorse utili all’implementazione dei Corsi di laurea e per migliorare il rapporto tra l’istituzione universitaria ed il mondo produttivo.

Crediamo, infine, che una più forte presenza universitaria in città possa essere occasione di riqualificazione urbanistica del nostro centro storico. Per questo immaginiamo politiche abitative direttamente indirizzate ai giovani universitari.

Di tutto questo discuteremo domani pomeriggio insieme a rappresentanti del mondo studentesco, dell’associazionismo e delle istituzioni.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare.

Giancarlo La Rocca, Carlo Vagginelli (Partito Democratico)