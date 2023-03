Caltanissetta: “La piscina chiusa da oltre 1000 giorni. Quando sarà riaperta?”

Riceviamo e Pubblichiamo la nota di un cittadino, Armando Turturici, in merito alla riapertura della piscina.

Ecco il testo:

“Sabato 8 ottobre 2022, alla manifestazione pacifica organizzata per richiedere l’apertura della piscina, c’era stata assicurata la riapertura della Piscina Comunale per aprile 2023 ma, a oggi, sembra che i lavori non siano ancora iniziati, suscitando parecchia preoccupazione nei confronti dei cittadini.

Potremmo sapere che notizie ci sono? Quando inizieranno i lavori? Quando riaprirà? Che sta succedendo? La Piscina è chiusa dal 2019, da più di 1000 giorni!”