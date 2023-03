Caltanissetta, Centro Storico. Interrogazione consiliare di Fabrizio Di Dio: “Intervenire per ripulire le attività commerciali dismesse”

CALTANISSETTA – Il consigliere comunale Fabrizio Di Dio (Gruppo misto) ha presentato un’interrogazione consiliare con la richiesta “di rimozione insegne e vetrine espositive collocate sulle facciate prospicienti le arterie principali del centro storico, (alcune delle quali collocate in prospetti di palazzo di interesse storico monumentale), e riferite ad attività commerciali dismesse”. Una situazione di degrado che acquisirà maggiore visibilità in occasione delle manifestazioni della “Settimana Santa”. Un’intervento immediato restituirebbe, almeno in parte, decoro e dignità al ‘cuore’ della città.

Di seguito il contenuto integrale.

Preso atto Della necessità di rispetto del decoro urbano e architettonico , specialmente in quelle zone del centro storico a maggior impatto turistico e identitario, TENUTO CONTO Che il sottoscritto consigliere comunale Fabrizio Di Dio, n.q, di Presidente della II Commissione Consiliare, ha rimarcato, come meglio riportato nella interrogazione consiliare del 22.09.2022 prot. N. 121444 senza opportuni riscontri, la necessità di “liberare” e ripulire le facciate di cui sopra, al fine di restituire l’originaria configurazione architettonica, e che a breve si effettueranno le manifestazioni della “Settimana Santa di Caltanissetta” che rivestono un forte richiamo turistico esercitato dai riti, processioni e dalle rappresentazioni sacre della Processione della Passione di Gesù, che si succederanno ininterrottamente dalla domenica delle Palme sino alla mattina della domenica di Pasqua, risaltando tutte le arterie principali del nostro centro storico , caratterizzate anche da palazzi signorili, come ad esempio, il Palazzo Barile, con la facciata arricchita di balconi ed il frontone riccamente decorato, con medaglioni e gli stemmi, aggettante lungo Corso Vittorio Emanuele,

TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE Che l’atteso e sperato segnale di risposta alla precendente interrogazione è stato ignorato , e che mio malgrado, anche nella imminente manifestazione della Settimana Santa presenteremo ai visitatori e ai turisti le facciate dei nostri palazzi signorili, aggettanti lungo Corso V. Emanuele e lungo Corso Umberto, “sfigurati e deturpati” nei lineamenti decorativi

TANTO PREMESSO Il sottoscritto consigliere comunale Fabrizio Di Dio interroga la S.V. affinchè riferisca sui seguenti punti:

1. Se il Comune di Caltanissetta abbia previsto la già richiesta nella precedente interrogazione “Ordinanza di rimozione” delle insegne e vetrine abbandonate e collocate sulle facciate dei palazzi prospicienti lungo le arterie principali del centro storico, che in alcuni casi essendo caratterizzate da pensillina in muratura, non garantiscono le condizioni di stabilità, oltre ad alterare l’armonia architettonica delle facciate stesse;

2. In caso di risposta positive al summenzionato quesito, voglia la S.V. indicare la data di Invio delle Ordinanze di rimozione alle ditte interessate, e lo sviluppo successivo;

3. Qualora la risposta al quesito n.1) fosse negativa, comunichi una opzione alternativa e risolutiva al problema, ormai datato, di cui in oggetto, indicando le proposte e le iniziative che intende adottare per una veloce soluzione del problema in questione. Si invita di rispondere per iscritto entro i limiti stabiliti dal Regolamento.