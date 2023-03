Caltanissetta, adolescenti. Martedì 14 Marzo la cooperativa Etnos organizza la presentazione del libro “Vicini distanti” di Franco Taverna e Claudio Pasotto

Come stanno i nostri ragazzi? Quante volte ci poniamo questa domanda? Per provare a dare delle risposte e per discuterne, la cooperativa sociale Etnos Martedì 14 Marzo 2023 alle ore 19 all’Equo Cream Cafè di Via Rosso di San Secondo n.122 a Caltanissetta, presenta il libro “Vicini distanti”, a cura di Franco Taverna e Claudio Pasotto, una ricerca sugli stili di vita adolescenziali. Sarà presente Franco Taverna, uno dei due autori del libro, che collabora con la Fondazione Exodus di Don Mazzi, con la quale la cooperativa sociale Etnos ha realizzato e realizza diversi progetti di cura delle fragilità e dei disagi giovanili.

“L’unico modo con cui possiamo prevenire ulteriori distanze tra il mondo degli adulti e quello degli adolescenti è osservare la realtà con i loro occhi, non con i nostri. Inoltre, dovremmo imparare a valutare l’impatto di ogni decisione che, come da copione, viene attuata per il loro bene.”

Il libro raccoglie e presenta i risultati della ricerca PROGETTO SELFIE realizzata attraverso la somministrazione di questionari a 2.681 studenti della Secondaria di primo grado e 5.175 studenti della Secondaria di secondo grado, tra il 2018 e il 2021.

I ragazzi hanno potuto raccontare i propri gusti le proprie abitudini e le proprie idee, dipingendo così un quadro significativo degli stili di vita adolescenziali e dei fattori di rischio presenti nella loro vita di tutti i giorni.

Il progetto, già realizzato in diverse province italiane, è stato promosso nelle scuole del territorio della ASST Sette Laghi dal Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze nell’ambito del Piano territoriale per il contrasto del gioco d’azzardo, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese e del Comune di Varese.

La ricerca si è realizzata nel novero delle attività dell’associazione “Semi d Melo”, che nasce dalla stretta collaborazione di Fondazione Exodus e Comunità Casa del Giovane, realtà da decenni impegnate nella promozione del benessere degli adolescenti, oltre che nella cura dei disagi che si manifestano nei ragazzi e nei giovani. A questa partnership già consolidata, si è aggiunto l’apporto del Centro di Statistica Applicata dell’Università di Milano Bicocca. Semi di Melo utilizza un approccio basato sulla centralità dell’educazione e la qualità della relazione e rivolge la propria azione nelle aree della formazione e della ricerca e documentazione. Operativa dal 2015, conduce ricerche e interventi sul campo in molte regioni italiane, con lo scopo di fornire a tutte le componenti della scuole – studenti, insegnanti e genitori – elementi concreti di approfondimento e riflessione sugli stili di vita dei giovani. I progetti hanno visto coinvolti finora circa 400 istituti scolastici e oltre 90.000 studenti.