Basket Under 14. I giovani nisseni Alessandro Giunta e Giulio Ferrari protagonisti al Progetto Academy Italia

Dal 24 al 26 marzo, si è tenuto al PalaNicosia di Agrigento il raduno dei cestisti siciliani nati nel 2009. I 20 convocati hanno svolto cinque allenamenti e trascorso il fine settimana con i coetanei, per un’esperienza importante nella loro crescita e fondamentale per curare i dettagli, sotto l’occhio attento dell’allenatore federale Valerio Salvato e dallo staff siciliano.

«È andata molto bene – spiega coach Salvato, responsabile tecnico territoriale del Veneto –, l’organizzazione ha curato bene i dettagli in un clima caldo e accogliente, che mi ha messo a mio agio e che ha messo a proprio agio i ragazzi. Ho visto grande collaborazione dalle società e dagli allenatori presenti agli allenamenti, con cui sono stati intrattenuti momenti di confronto. Un grande ringraziamento va allo staff, tecnico e dirigenziale, presente al raduno che ha dimostrato disponibilità alla risoluzione dei problemi e a far sentire i ragazzi a casa. Infine, ringrazio anche i ragazzi che sono stati attenti e disponibili».

Al fianco di coach Salvato, hanno lavorato Ivan Drigo, gli allenatori Alessio Bazan e Lucas Kurt Ingenito, il preparatore fisico Giuseppe Marchesano, il medico Roberto De Gregorio e il dirigente Alessandro Bazan; con loro ha collaborato Tymur Arabadzhy, allenatore della Nazionale ucraina 3×3 Under-23; sono stati presenti anche la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti, il consigliere regionale Dario Provenzani e il delegato FIP Agrigento Rino Messina.

«Siamo molto soddisfatti di come si è svolto il raduno dell’Academy Italia riservato ai 2009 – afferma la presidente Correnti –. Ringrazio Dario Provenzani, Alessandro Bazan e Rino Messina per l’ottima organizzazione, in una splendida cornice. I ragazzi si sono allenati agli ordini di coach Salvato, che ha tenuto delle sedute intense. Sono stati tre giorni di grande pallacanestro, in serenità. La Sicilia organizza e prepara questi ragazzi al meglio per il loro futuro e, in quest’ottica, stiamo iniziando i monitoraggi dei 2010, provinciali e interprovinciali, per lavorare sull’annata in vista dell’Academy della prossima stagione. Al prossimo raduno, saranno convocati anche i coach dei ragazzi, che così condivideranno i passi per la loro crescita tecnica insieme allo staff federale».

Questi i ragazzi presenti:

Cardinali Marco • Palermo Raptors

Cirobisi Antonino • Pall. Trapani

Colica Mattia • Polisportiva Cestistica Riunita Messinese

Dall’Acqua Flavio • Master Palermo

Ferrari Giulio • Invicta 93cento Caltanisetta

Giunta Alessandro • Invicta 93cento Caltanisetta

Giunta Leonardo • Grottacalda Piazza Armerina

Grasso Maycol • Polisportiva Cestistica Riunita Messinese

Incammisa Alessio • Pall. Trapani

Lo Bue Gaetano • Basket Ribera

Lombardo Giorgio • Pall. Trapani

Magaraci Matteo • Centro T.T. Pall. Giarre

Marcianò Giuseppe • Sport Club Gravina

Marino Cristian Carlo • Pol. Alfa Catania

Miloro Federico • Palermo Raptors

Ravalli Gabriele • Vigor Basket Vittoria

Sarcià Federico • Sport Club Gravina

Sframeli Federico • Polisportiva Cestistica Riunita Messinese

Strano Danilo • Sport Club Gravina

Zambataro Danilo • Sport Club Gravina