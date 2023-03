Baby sindaci dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco all’Ars per “compiti istituzionali”

Iniziano gli impegni “istituzionali” per i neo baby sindaci dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Valeria Vella.I tre baby rappresentanti, Anita Greco per Serradifalco, Enrico Palumbo per Milena e Giulia Fiorentino per Montedoro hanno partecipato alla manifestazione “Ragazzi sindaci deputati per un giorno” presso la sala d’Ercole dell’Assemblea Regionale Siciliana, accompagnati dalla dirigente scolastica dott.ssa Valeria Vella e dai docenti referenti, i professori Schillaci, Lo Dato e Russo, dai primi cittadini di Milena e Montedoro e da alcuni familiari dei baby sindaci. La manifestazione organizzata dalla rete dei “Consigli Comunali dei Ragazzi di Sicilia”, presieduto dall’ex dirigente scolastico prof. Giuseppe Adernò e dalla fondazione “Federico II”, ha visto i baby sindaci di tutta la Sicilia ospitati in Sala d’Ercole presso il palazzo Reale, per avanzare una proposta di legge regionale al fine di istituzionalizzare la presenza dei Consigli Comunali e dei sindaci delle ragazze e dei ragazzi in tutti i comuni dell’isola. La proposta di legge ha avuto un riscontro trasversale tra tutti i rappresentanti delle diverse forze politiche presenti in aula; anche i rappresentanti baby sindaci di Serradifalco, Milena e Montedoro hanno preso parola, descrivendo brevemente le proposte da attuare nelle rispettive sedi, augurando nel frattempo un proficuo lavoro d’aula ai colleghi senior. la giornata è stata arricchita dalla visita del Palazzo Reale e della Cappella Palatina e si è concluso con la colazione presso i giardini reali.