A Enna il museo multimediale sulla storia delle confraternite

Un museo multimediale dedicato alla storia delle confraternite sarà inaugurato il prossimo 29 marzo ai Cappuccini, a Enna. Un percorso di luci, musiche e immagini che racconta le 16 confraternite ennesi, cuore pulsante dei riti della Settimana Santa. L’annuncio è stato dato dal sindaco Maurizio Dipietro nel corso di una conferenza stampa dove è stata annunciata anche l’apertura di un altro museo cittadino a Palazzo Chiaramonte, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano.

“La Settimana santa quest’anno viene presentata qui perché il Complesso dei Cappuccini è un luogo simbolo per la processione del venerdì santo e perché proprio in queste sale trova accoglienza il Museo delle confraternite, una realtà multimediale, immersiva e sensoriale unica nel suo genere che verrà inaugurata a giorni”, ha annunciato il sindaco Dipietro.

L’intero programma delle manifestazioni, così come conferma il presidente dei rettori Mario Cascio, è stato già presentato in brochure tradotte in cinque italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco che stanno facendo il giro del web, assieme al video promozionale.

I riti, dunque tornano nella loro interezza con il Coro Passio Hennensis e i suoi coristi diretti da Giovanna Fussone e il concerto d’apertura dei riti della Settimana santa ennese che si terrà domenica 26 marzo alle 20:30 al Duomo, con banda e coro protagonisti. Tante le collaborazioni: 50 studenti del liceo linguistico Lincoln si metteranno a disposizione come informatori turistici per la Settimana santa, la Proloco Enna Proserpina metterà a disposizione i suoi punti d’accoglienza per i turisti e allestirà una mostra sui misteri pasquali nella sede all’interno del Castello di Lombardia, il Servizio turistico di Enna, che fa capo alla Regione Siciliana, offrirà il suo contributo, il fotografo Piernunzio Casano organizza una mostra dedicata alla Settimana santa nelle vetrine dei negozi della città.

L’appello di tutti gli operatori turistici e i rappresentanti del mondo della scuola, a confraternite e parroci di Enna è quello di “tenere aperte le chiese della città dal 2 al 9 aprile”.