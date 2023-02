Vino, morto Vito Planeta: “Invernomuto” tra storico brand e poker

– E’ morto Vito Planeta, gia’ manager in Publitalia, poi tornato in SICILIA a seguire anche lui l’azienda vinicola di famiglia. Aveva 57 anni, afflitto da una malattia incurabile. Ha utilizzato quella sua esperienza vissuta nella ‘Milano da bere’ per valorizzare ulteriormente lo storico brand e organizzare eventi culturali e non solo che mobilitavano artisti e amanti dell’ambiente.

E poi il poker, soprattutto online, come ricorda il sito specializzato Assopoker, scoperto a fine anni 2000 e che lo ha visto per diversi anni tra i torneisti piu’ vincenti della Penisola… Lo “zio”, come si faceva chiamare nell’ambiente dei giocatori. E un nickname “Invernomuto”, l’intelligenza artificiale protagonista di “Neuromancer”.

Tra le sue creature lo Sciaranuova Festival, un appuntamento di ‘teatro in vigna’ che organizzava in estate, coinvolgendo molti artisti. “Vito Planeta – lo ricorda lo scrittore e giornalista Roberto Alajmo – era un gigante nell’arte della sprezzatura, ossia la capacita’ di nascondere il proprio talento e la propria cultura, riuscendo cosi’ a farli brillare anche di piu'”.