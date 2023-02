SuperEnalotto, in 90 si dividono 371 mln: una quota vinta a Sommatino

Codroipo (Udine) è il secondo comune d’Italia più fortunato al SuperEnalotto: è qui che sono state vinte cinque delle 90 quote estratte ieri sera. E’ un primato condiviso con il comune di Montecassiamo (Macerata). Complessivamente il Fvg si è aggiudicato nove quote (così come Sicilia e Calabria), attestandosi al secondo posto dopo la Campania.

Una delle quote siciliane è stata giocata a Sommatino in provincia di Caltanissetta.

Dunque, degli oltre 371 milioni di euro di montepremi – assegnati ai 90 giocatori che hanno ciascuno scommesso cinque euro vincendo circa 4 milioni e 123 mila euro – 37 milioni sono piovuti sul Fvg e di questi 20,6 (pari appunto a cinque quote) a Codroipo, precisamente a coloro che hanno giocato al bar “Alla Terrazza”

Dopo quasi due anni di attesa, il SuperEnalotto ha regalato ieri sera un Jackpot da 371.133.424,51 milioni di euro. La sestina vincente e’ stata realizzata sulla ‘Bacheca dei sistemi’, e si tratta del primo “6” del 2023. Come riporta Agipronews, l’ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermo’ a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita piu’ alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro.

Con quella di ieri sera sono 126 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La vincita record da oltre 371 milioni di euro centrata ieri e’ stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la ‘Bacheca dei sistemi’ di Sisal. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori sparsi in diverse regioni italiane. Ognuno portera’ a casa oltre 4 milioni, cifra che verra’ comunque decurtata del 20%: degli oltre 371 milioni vinti ieri, infatti, circa 74 ne torneranno indietro per effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.