Sicily Dance Cup: in pista gli atleti della New Planet Academy di Caltanissetta e San Cataldo

Si è svolta Domenica 5 Febbraio la competizione di Danza Sportiva Sicily Dance Cup presso il palasport Della Chiesa di Bagheria.

La competizione ha interessato le discipline delle Danze in coppia (Liscio, standard, latino americano e caraibico) e delle Danze a squadre, ed è stata una delle prime competizioni in Sicilia ad utilizzare il metodo di giudizio Dance Gold Sistem, un sistema innovativo che punta alla valutazione per singola unità competitiva in base a criteri stabiliti quali tecnica, musicalità, armonia, presentazione. Protagonisti di questa prima tornata di competizione nel calendario sportivo 2023 sono stati gli atleti della New Planet Academy di Caltanissetta e San Cataldo.

I ballerini si sono cimentati nel Synchro Latin, una delle discipline delle Danze a squadre, ottenendo prestigiosi risultati.Più di 60 atleti dell’associazione scesi in pista divisi in categoria di appartenenza: hanno gareggiato 2 gruppi nell’Under 9 ottenendo il primo e secondo posto in classifica; 2 gruppi dell’under 12 ottenendo il secondo e quarto posto in classifica; esordio anche per il gruppo under7 i quali ottengono il primo posto in classifica.

Le squadre sono seguite dai maestri Luigi Ristuccia e Nicola Baglivo per la sede di Caltanissetta e dai maestri Stefania Palmeri e Emanuel Orlando per la sede di San Cataldo.Adesso gli atleti si stanno preparando per scendere in pista il 5 Marzo, ma stavolta nelle Danze Latine in coppia.

Sono dieci le coppie che affronteranno la seconda competizione della stagione, e per la prima volta verranno valutati dal nuovo sistema di giudizio.