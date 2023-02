Pallavolo femminile B2. La Traina torna a vincere fuori casa: battuto 0-3 il Planet a Pedara

In attesa del “duplice test calabro” il cui risultato nel breve arco di quindici giorni segnerà il destino della TRAINA SRL, la formazione nissena si gode il ritorno al successo in trasferta dopo una anomala astinenza se teniamo conto dello score nelle “abitudini” nelle ultime stagioni lontano dal Palacannizzaro. Ad un primo set dominato, con la TRAINA SRL che ha aumentato il proprio vantaggio costantemente fino al 14/25, è seguito un secondo parziale in cui le nissene hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco (10/16; 12/20; 15/22) fino ad un break di 4 a 0 delle padrone di casa che è stato un fuoco di paglia (19/22) subito rintuzzato dalle ospiti (20/25 il risultato finale).

Il terzo set sembrava inizialmente svolgersi sulla falsa riga dei precedenti, quando sul 9 a 15 la formazione di Andaloro ha totalizzato un break di 8/0 che le ha permesso di trovare l’unico vantaggio dell’intera gara (17/15). Immediata è stata la reazione di Milly Apruti e compagne che con un contro-break (0/7) hanno ristabilito le distanze dalle padrone di casa con qualche piccola apprensione (20/22) fino al 22/25 che ha sancito la fine dell’incontro. Sulla gestione del roster nell’arco della gara da parte della panchina nissena bisogna sottolinea che Francesca Scollo ha schierato all’inizio la palleggiatrice Noemi Spena e l’opposto Jennifer D’Antoni, Valeria La Mattina e Nicoletta De Luca centrali con la diagonale di posto ‘4’ formata da Alessia Angilletta e Martina Escher.

Nel secondo set Angilletta e Spena hanno lasciato il posto per il resto della gara rispettivamente a Sara Miceli e Milly Apruti, mentre nel terzo parziale De Luca è stata sostituita da Diana Ferraloro con una gestione della panchina che ha coniugato la volontà di dare minutaggio alle subentranti con la necessità di non affaticare alcune titolari (Angilletta e De Luca) alle prese con acciacchi fisici di varia natura. A fine gara tutte le atlete utilizzate sono andate a punti con due di loro in doppia cifra (Jennifer D’Antoni “top scorer” e Martina Escher “MVP”) e la conferma della crescita dello stato di forma delle altre (su tutte Alessia Angilletta con 7 punti e percentuali ottimali nell’unico set in cui è stata in campo).

Dall’altro versante della rete il Pedara sta onorando il campionato, nonostante una classifica compromessa, grazie anche ad un roster più equilibrato con gli innesti (rispetto alla formazione schierata nella gara di andata) della palleggiatrice Alessandra Orto, della centrale Federica Oliva e delle esperte Claudia Barone e Giovanna Strano. Dopo sedici gare di campionato lo 0 a 3 conquistato in casa del fanalino di coda rafforza secondo pronostico la terza posizione della squadra cara al presidente Oriana Mannella in una classifica che nella parti alte resta comunque ancora tutta da definire.

Questo il dettaglio della gara di sabato 18/02/2023 disputata nella palestra comunale di Pedara:

PLANET STRANO LIGHT PEDARA – TRAINA SRL CL 0 – 3 (14/25; 20/25; 22/25)

Pedara: Lo Re (K), Musmeci, Vitanza, Barone, Strano, Polizzi, Orto, Carnazzo, Lacqua, Oliva, Grillo (L1) NE Guardo Vitale, Macaluso Ministreri (L2). All. Andaloro – Licciardello

TRAINA Albaverde: Angilletta 7, Ferraloro 2, D’Antoni 12, Apruti 1, Spena (K) 2, De Luca 5, Escher 11, Miceli 7, La Mattina 9, Tilaro (L1). NE: Zaffuto, Milazzo, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Montagnino

Arbitri: Vera D’Avola di Comiso e Susanna Savà di Ragusa