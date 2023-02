Mussomeli, Rischi del Web e l’incontro dei ragazzi del “Leonardo Da Vinci” al CineManfredi

MUSSOMELI – Il CineManfredi è stato luogo di formazione ed informazione per i ragazzi della Scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci Mussomeli-Campofranco”, incontro organizzato dall’assessorato comunale alla politiche sociali diretto da Daniele Frangiamore in stretta collaborazione con l’ufficio dei servizi sociali, sul tema;” :”Pericoli e rischi dei social e della rete: quali sono e come intervenire”. Presenti, oltre i ragazzi destinatari della formazione, anche: Il comandante della tenenza della locale GdF, luogotenente Salvatore Imbesi; Il comandante della polizia municipale, commissario Attilio Frangiamore; Rappresentanti del Virgilio e dell’Hodierna di Mussomeli; Rappresentanti del consiglio comunale di Mussomeli, nelle persone del suo presidente avv. Gianluca Nigrelli e i consiglieri comunali Josella Schifano, Eugenia Costanzo, Adriana Sorce, Salvatore Castiglione; gli assessori Jessica Valenza, che ha portato i saluti del sindaco Catania impegnato fuori sede in attività istituzionali, Michele Spoto e Seby Lo Conte; L’assessore Scozzaro, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Campofranco; e il sindaco di Milena dott. Claudio Cipolla. Un primo incontro,quello di ieri (l’altro sarà il prossimo 10 febbraio) durante il quale sono stati trattati la presentazione del vademecum “La rete Ti protegge”, predisposto dal personale dell’Ufficio dei servizi sociali e che ha visto relatori, oltre che la resposabile dell’ufficio dott.ssa Annamaria Annaloro, anche le dott.sse Mariangela Scichilone e Rosamary Ferrara, componenti dell’equipe del PAIS; è seguita la trattazione del tema del Cyberbullismo da parte del comandante della compagnia dei carabinieri di Mussomeli, capitano. Giuseppe Tomaselli; a seguire, la trattazione dell’Adescamento in rete, egregiamente trattato dall’ispettore Giovanni Fasciana, responsabile della sezione polizia postale di Caltanissetta, con il collega assistente capo Luca Mammano; e, infine, la trattazione de Il “digitale” nella nostra vita: risorse e difficoltà dalle dott.sse Livia Scichilone e Maria Gattuso dell’ASP di Caltanissetta, UOC area dipendenze. L’interesse dei ragazzi si è manifestato ancora di più nel momento in cui è stata avviata la piattaforma Mentimenter facendo registrare oltre 60 domande in pochi minuti, delle quali, per mancanza di tempo, solo in parte sono state trattate da parte dei relatori. “Come annunciato dal sindaco Catania, in sede di conferenza stampa in occasione della presentazione ufficiale del vademecum, dice l’assessore Frangiamore, questo è il primo di una serie di appuntamenti formativi, informativi e divulgativi in materia di problematiche sociali che possono coinvolgere i nostri giovani. Sono rimasto piacevolmente colpito dall’entusiamo e dalla partecipazione dei ragazzi su tutti i temi trattati”

