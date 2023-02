Futsal, Serie C1: la Pgs Vigor San Cataldo ‘mata’ il Barcellona e resta a -1 dalla vetta

Nel campionato di futsal di serie C1, girone B, prosegue l’entusiasmante duello al vertice tra il Gela con 41 punti e l’ostinata Pgs Vigor San Cataldo che segue a 40. Sabato 4 febbraio al PalaMaira, dinanzi ad un pubblico numeroso e caloroso, i sancataldesi guidati da mister Marcello Lo Porto hanno ‘servito’ il poker (4 a 1) e conquistato la tredicesima vittoria stagionale contro l’ostico Barcellona Futsal.

Sancataldesi al via con Camilleri tra i pali, Martorana, lo spagnolo Marquez, Niccoli ed Agnello. Match che inizia con ritmi alti e con la squadra di casa che si rende subito pericolosa con Niccoli, che con una suolata si libera perentoriamente di un difensore, trovando però sulla sua strada l’ottimo intervento del portiere.

Subito dopo è Marquez a centrare il palo con un bolide. Vigor che ‘preme’ ala ricerca del vantaggio che si materializza al 14′ grazie a Niccoli che, sulla sinistra, sforna due doppi passi e piazza un chirurgico mancino che finisce all’angolino. Il Barcellona resta però in partita e si fa vivo prima con un bel destro da fuori area che impegna Camilleri con la mano di richiamo, e successivamente spreca due ‘golosi’ contropiedi.

Mister Lo Porto nonostante l’importanza della contesa decide di far debuttare nel campionato regionale di serie C1 il ‘cucciolo’ Andrea Alessi (classe 2006). Il neo entrato dimostra di voler concretamente dare una mano ai compagni: prima interviene con “garra” in fase difensiva, poi riceve un’imbucata da Niccoli, calciando al secondo palo ma non trovando alcun compagno. Prima frazione che si chiude con la Vigor in vantaggio per 1 a 0.

Il secondo tempo inizia in maniera pirotecnica per i padroni di casa: su schema da calcio d’angolo, Marquez scarta un cioccolatino per Niccoli che ringrazia, insacca il 2 a 0 e firma la doppietta.

Sancataldesi spreconi che non concretizzano parecchie occasioni favorevoli consentendo ai tenaci ospiti di ‘restare’ in partita ed inisdiare la porta di Camilleri. L’estremo difensore, a poco meno di dieci minuti dal termine del match, indossa il mantello di Superman e vola a deviare quanto basta la sfera di un avversario lanciato a rete: il ‘tocco’ impedisce la conclusione a rete .

Barcellona ringalluzzito e Coach Tutilo, dopo un breve time-out, schiera il quinto uomo e i granata subiscono uno sfortunato autogoal di Granatiere. Attimi di “paura” e tensione alle stelle per i ragazzi di mister Lo Porto, che decidono di aggredire gli avversari in avanti. Niccoli ruba l’ennesimo pallone della sua partita e subisce il sesto fallo: è lui stesso a calciare il tiro libero, aprendo l’interno e trovando però una gran parata dell’under classe “2004”. Fortunatamente, neanche un giro di lancette che Agnello strappa dai piedi di un avversario la sfera e la porge a Niccoli che deve soltanto spingere a rete, griffare l’hat-trick (tripletta, ndr) e portarsi il pallone a casa.

Ospiti che insistono con il portiere di movimento ma la Vigor “naviga” sull’onda dell’entusiasmo e dopo aver ‘sgraffignato’ l’ennesima palla, Marquez, direttamente da casa sua, pennella e mette fine alle speranze barcellonesi e facendo scorrerre i titoli di coda sul match: 4 a 1.

Vigor che resta attaccata alla capolista Gela a -1; sabato però, potrebbe esserci il primo “crocevia” della stagione, con la prima della classe che fa visita al ASD Città Di Adrano C5 e la squadra di mister Lo Porto che affronta l’insidiosa trasferta di Montalbano, “bestia nera” dei sancataldesi.