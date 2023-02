Futsal, Italia-Macedonia a Catania l’1 marzo

Cresce l’attesa per la partita del prossimo 1 marzo dell’Italia contro la Macedonia, valevole per la terza e penultima gara degli azzurri nel main round di qualificazione al Mondiale del 2024.

Domani mattina, alle 10.30, allo Yacthing Center, l’evento sportivo darà lo spunto per parlare dello stato d’arte del calcio a cinque in Sicilia. Un momento istituzionale, di confronto, dove si analizzeranno numeri, cifre, opportunità di crescita e progetti per la promozione di questo sport che raccoglie grandi consensi.

fit Il PalaCatania aprirà le porte agli azzurri 12 anni dopo Caltanissetta (era il 2011), ma già ospita la Meta Catania di Serie A1, una delle due formazioni nella massima serie (l’altra è Melilli). Interverranno alla conferenza stampa istituzionale Il presidente nazionale della divisione di calcio a cinque, Luca Bergamini; il presidente della Figc Lnd Sicilia, Sandro Morgana, il responsabile regionale del calcio a cinque, Maximiliano Birchler; a fare gli onori di casa il vice presidente vicario del Coni, Enzo Falzone, e il presidente della Yachting Club, Sergio Parisi e presidente della Fin. La presentazione tecnica dell’evento si svolgerà giorno 28, a ridosso della partita, in quell’occasione, a Palazzo degli Elefanti, si entrerà proprio nel vivo della partita.