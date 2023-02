Football Nfl: Kansas City vince il Superbowl

Un grande Patrick Mahomes ha trascinato i Kansas City Chiefs alla vittoria dell’edizione 2023 del Superbowl, la finale del campionato americano di Football Nfl. Nella partita disputata allo State Farm Stadium di Phoenix, in Arizona, Kansas City ha battuto in rimonta i Philadelphia Eagles per 38-35 in una partita equilibrata e decisa solo a 8 secondi dal termine da un field goal di Harrison Butker.

Per i Chiefs si tratta del secondo titolo in quattro anni. Giocando su una caviglia infortunata, Mahomes ha lanciato due passaggi da touchdown nel quarto quarto e si è arrampicato per 26 yard prima che Butker calciasse il field goal decisivo dalle 27 yard. Il due volte MVP della NFL Mahomes ha vinto il suo secondo premio di MVP del Superbowl. Mahomes e Jalen Hurts si sono distinti nel primo Superbowl con due quarterback titolari di colore. Ma Mahomes ha alzato il livello nella ripresa nonostante la fastidiosa distorsione alla caviglia destra.

“Ci sono voluti tutti per vincere la partita”, ha gridato Mahomes durante i festeggiamenti in campo. Altra storia nella storia, l’allenatore di Kansas City Andy Reid ha battuto la sua ex squadra per guadagnare il suo secondo anello con i Chiefs.I Chiefs hanno vinto il loro secondo Superbowl dopo la stagione 2019, 50 anni dopo il primo. Mahomes li aveva trascinati a rimontare uno svantaggio di 10 punti nel quarto periodo anche contro San Francisco 4 anni fa. Sotto 24-14 con uno zoppicante Mahomes, i Chiefs (17-3) hanno seguito l’elettrizzante show di Rihanna nell’intervallo per poi tornare in campo con grande determinazione.

Mahomes, già alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nei turni precedenti, si è infortunato di nuovo in una corsa di 3 yard alla fine del secondo quarto. È uscito zoppicando dal campo ma non ha mostrato effetti negativi sul possesso successivo di Kansas City. Con una prova leggendaria, il quarterback dei Chiefs è tornato in campo e ha trascinati i suoi a una incredibile rimonta finale. Il 27enne Mahomes è diventato il terzo giocatore a vincere il suo secondo premio di MVP prima dei 28 anni. È diventato anche il quarterback più giovane a giocare da titolare in tre Superbowls.

La stella di Kansas City ha finalmente rotto la maledizione dell’MVP, diventando il primo giocatore a vincere il Superbowl nella stessa stagione dopo che ben nove giocatori consecutivi prima di lui avevano fallito la doppietta.Come sempre il Superbowl non è soltanto uno spettacolo sportivo, ma anche un fenomeno di costume che paralizza l’inter America con un giro d’affari miliardario tra pubblicità e scommesse. Spettacolare poi la performance di Rihanna nell’intervallo, con una grande sorpresa: la popstar è incinta del suo secondo figlio.

Rihanna ha dato il via allo spettacolo sospesa su una piattaforma in alto sopra il campo di gioco. Indossava una tutina gonfia di color rosso brillante mentre si muoveva sinuosa su un quadrato trasparente che la portava su e giù mentre si librava in aria e cantava a squarciagola il testo di ‘Bitch Better Have My Money’. La cantante non è stata l’unica ad elevarsi al di sopra della folla, diversi ballerini si sono esibiti con lei su piattaforme sopra il campo. La popstar ha concluso lo spettacolo come aveva iniziato, sospesa in aria.