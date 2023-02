Eccellenza. La Nissa batte 1-0 il Castellammare e torna al successo: la risolve Sahko

La Nissa batte 1-0 il Castellammare Calcio 94 e si porta a quota 28, cioè in una posizione di classifica tranquilla nel girone A di Eccellenza. La partita del “Tomaselli” non è stata tuttavia una semplice pratica da sbrigare per i padroni di casa. E questo nonostante la squadra ospite, sul finire del primo tempo, sia rimasta in dieci per l’espulsione di Priola.

Il vantaggio della Nissa s’è concretizzato poco dopo la mezzora grazie ad una penetrazione di Sahko che ha concluso con un tiro che s’è insaccato alle spalle dell’estremo difensore ospite. La rete del vantaggio ha inevitabilmente mutato il quadro tattico del match offrendo alla Nissa quegli spazi che, in precedenza non aveva avuto. S’è cosi vista una Nissa più vivace che s’è resa pericolosa con Di Biase e Marna. Nel finale di tempo l’espulsione di Priola ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica.

Nel secondo tempo, la Nissa sfruttando gli spazi dovuti alla superiorità numerica e al fatto che il Castellammare non rinunciava a fare la sua partita, ha costruito almeno tre palle gol per raddoppiare , ma Esposito, Marna e Sammartino hanno fallito l’appuntamento con il 2-0. Gli ospiti hanno giocato con il coltello tra i denti e, nel finale, con Bah, per poco non è arrivato il pari. E’ stato il portiere della Nissa D’Amico, a metterci , metaforicamente e concretamente, la faccia e a salvare il risultato.