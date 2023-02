Continua tour “Venditti e De Gregori”, 5 nuove date per l’estate: in Sicilia, Siracusa e Taormina

Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma (il 18 giugno dello scorso anno), e dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022 nelle più importanti location all’aperto in Italia (tra cui tre date all’Arena di Verona) e del tour nei principali teatri italiani (in corso), Venditti & De Gregori annunciano a grande richiesta i primi 5 appuntamenti live estivi 2023 che prenderanno il via il 5 e il 7 giugno dal palco delle Terme di Caracalla a Roma.

I primi 5 appuntamenti del tour estivo, organizzato e prodotto da Friends & Partners, sono previsti per il 5 e 7 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, il 17 luglio a Firenze, in Piazza SS Annunziata, il 24 agosto al Teatro Greco di Siracusa e il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Uno spettacolo unico ed emozionante, in cui Venditti & De Gregori danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni. Insieme a Venditti & De Gregori sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste