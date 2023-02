Carnalivari Tirminisi: migliaia di persone alla kermesse. I Gemelli DiVersi: «Soddisfatti di come la gente continua a volerci bene»

Sole primaverile e tante famiglie e bambini al “Carnalivari Tirminisi”. È stato un gran successo quello di ieri nella città imerese. Le vie della città bassa stracolme di gente e migliaia di mascherine. Nella terzultima giornata della kermesse si è svolta la classica sfilata dei carri allegorici e gli spettacoli itineranti di: Circ’opificio, Chisti Semu, Nacao Capoeira e molti altri. Coriandoli e stelle filanti a profusione facevano da cornice a uno dei Carnevali più antichi della Sicilia. Il concerto serale dei Gemelli DiVersi ha chiuso la giornata.

«La nostra musica negli anni ha regalato emozioni grazie ai classici,come Mary e Un attimo ancora – hanno detto gli artisti – Nonostante siano trascorsi 25 anni dai nostri esordi siamo soddisfatti di come la gente continua a volerci bene. Siamo già al lavoro per il singolo dell’estate. Quest’anno vogliamo sfondare il tetto delle settanta date del nostro tour. Torneremo sicuramente in Sicilia. È una terra che ci accoglie sempre nel migliore dei modi».

«Siamo soddisfatti della giornata di ieri. È stato un successo che ha superato ogni aspettativa – ha commentato Filippo Furnari della FF Service – Abbiamo creduto fino in fondo al rilancio di questa manifestazione, che ha sempre contraddistinto Termini Imerese. Adesso ci aspettano le ultime due giornate. Lello Analfino e Nino Frassica chiuderanno questa splendida kermesse. Vi aspettiamo numerosi per vivere tante emozioni al Carnalivari Tirminisi”».

Oggi, dalle ore 16, prevista la sfilata dei carri allegorici. La giornata si chiuderà con il concerto di Lello Analfino (alle ore 21).