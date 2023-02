Caltanissetta, venerdì 10 il ricordo delle Foibe con un convegno di Fratelli d’Italia

Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Caltanissetta, nel giorno del ricordo delle vittime delle Foibe, organizza il prossimo 10 febbraio 2023 presso l’Istituto Testasecca di Caltanissetta un incontro dal titolo: “Riflessioni e testimonianza sulla storia degli italiani uccisi e gettati nelle Foibe”.

All’appuntamento storico interverrà il Ferdinando Raffaele, docente presso l’Università Kore di Enna, Dottore di ricerca in Scienze Politiche ed esponente di Alleanza Cattolica, che racconterà il contesto storico/politico tra il 1943 e il 1947, periodo in cui molti italiani furono soppressi e infoibati in Istria, a Fiume e in Dalmazia.

Interverrà, con la sua testimonianza, la Signora Anna Maria Bruno, figlia di Luigi Bruno, poliziotto nisseno martire delle Foibe e concluderà l’incontro Giuseppe Catania, deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e Sindaco del comune di Mussomeli.

Questo incontro, come dichiarato dal Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Caltanissetta Vincenzo Lo Muto, è il primo di una serie di seminari che vedranno, nei prossimi mesi, il circolo nisseno promotore di convegni rivolti alla cittadinanza e che permetteranno di palesare l’attività del partito a Caltanissetta.

Un impegno che Fratelli d’Italia non rivolge esclusivamente alle problematiche del territorio ma che intende estendere anche ai grandi temi storici, politici e sociali identitari della destra.