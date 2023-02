Caltanissetta, teatro Margherita: “Melos-Kouros di Sicilia”, il cuntista Gaspare Balsamo con le illustrazioni di Alfredo Guglielmino

Continua con imperdibili spettacoli la splendida stagione “Svelamenti” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Il prossimo appuntamento in programma è “Melos – Kouros di Sicilia”, di Gaspare Balsamo, con Gaspare Balsamo e Alfredo Guglielmino, in scena sabato 25 febbraio alle ore 21.00. “Melos – Kouros di Sicilia” è uno spettacolo ambientato al tempo della Sicilia greca che si ispira ai linguaggi del cunto e del teatro di figura reinterpretati ed esplorati in chiave contemporanea.

L’opera è stata vincitrice del premio “Catania premia Catania” promosso dal Teatro Stabile di Catania. La rappresentazione scritta, diretta e interpretata da Balsamo, attore, autore, regista teatrale e uno dei maggiori rappresentanti della nuova generazione di cuntisti, è arricchita dalle illustrazioni del pittore, grafico e illustratore Alfredo Guglielmino, fondatore e Maestro della bottega d’arte catanese Cartura. In Teatro si ricreerà una magia di altri tempi e “Melos – Kouros di Sicilia” porterà in una nuova dimensione, in una Sicilia antica e lontana, dove il dialetto darà forza ad una narrazione epica centrata sul valore dell’amicizia, della giustizia, dell’onestà e del coraggio, e in cui si riflette sull’arroganza del potere tiranno, sulla ribellione popolare, sulla follia dell’utopia platonica.

La storia di Melos, giovane pastore siciliano, è ambientata nel III sec. a.C. a Siracusa. Il ragazzo verrà catturato e condannato a morte per il tentativo di uccidere il Re Nisus, ma chiederà che la sua esecuzione venga rimandata di alcuni giorni per poter partecipare al matrimonio della sorella. Il Re acconsente ma ad una condizione: se entro tre giorni Melos non avrà fatto ritorno, egli ucciderà il suo migliore amico Nunzius. Inizia così un viaggio ricco di avventure e personaggi, luoghi e parole, in una corsa contro il tempo a cui prenderà parte perfino il filosofo Platone. La scena essenziale, intima, è preludio di una ricca narrazione e Balsamo, evocando sempre nuove ambientazioni e diversi stati d’animo, grazie alle splendide illustrazioni di Guglielmino, invita lo spettatore a creare, immaginare, a vivere la “parola cuntata”, narrata, in tutta la sua pienezza.

“La stagione Svelamenti al Teatro Regina Margherita sta regalando spettacoli magnifici – commenta Marcella Natale, assessore alla Cultura di Caltanissetta – Gaspare Balsamo, premiato cuntista ideatore di spettacoli di successo, porterà sul palco del nostro Teatro una bella storia di amicizia impreziosita dalle figure di Alfredo Guglielmino, pittore e illustratore che si è formato tra l’Istituto d’Arte di Catania e la scuola del Design di Milano”. “Melos – Kouros di Sicilia”, di Gaspare Balsamo, con Gaspare Balsamo e Alfredo Guglielmino, sarà al Teatro Regina Margherita sabato 25 febbraio alle ore 21.00.

La stagione teatrale “Svelamenti” è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Conservatorio Bellini di Caltanissetta, e comprende una sezione musicale ad ingresso gratuito ed una sezione fuori abbonamento, per ragazzi e famiglie con un prezzo di ingresso di appena 5 euro. Informazioni sui canali social e biglietti online su https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita oppure direttamente al botteghino del teatro.