Basket. Festa Invicta per il derby Under 17: Invicta A si impone su Invicta B, ma vincono sport e fair play

Festa in casa Invicta per il Derby Under 17 che vede scendere in campo 24 giocatori di cui ben 20 a referto, a dimostrazione di un gioco corale e di una crescita collettiva del movimento nisseno che inorgoglisce la società bianco rossa.



La partita è una partita vera con i coach Spena e La Bua che stimolano i ragazzi a dare il massimo per mettere in difficoltà i compagni, oggi avversari in campo.



L’Invicta A fa valere la maggiore età (nati 2006) guidati da un Palermo trascinatore in versione playmaker e concreto in fase di realizzazione con 15 punti, aiutato in regia dal giovane Giordano. Da segnalare le prove di un tenace Manzone, record personale di 15 punti per lui e del guerriero Girone, top scorer della serata con 16 punti, nonché la volitiva prova di Bonsignore che si butta su ogni pallone e mette a segno 7 punti di pregiata fattura.

Ottimo il contributo di tutti i ragazzi del gruppo con diversi ragazzi alla prima stagione ufficiale.

Prestazioni che non fanno pesare le assenze dei veterani La bua, La china e capitan Selvaggio, il cui apporto sarà necessario per battere Siracusa e conquistare la vetta della classifica.



L’Invicta B non regala niente e nonostante la minore età (nati 2007) sotto canestro non soffre più di tanto con i giganti sferrazza, Avanzato e Raia che dettano legge. Sacco e Naselli puniscono da 3 punti e grazie alla pressione tutto campo e al contributo referto di tutto il gruppo, L’Invicta B realizza 50 punti, proprio record di punti.



Un risultato importante che deve esser da stimolo per conquistare la meritata e attesa prima vittoria stagionale. La festa sul parquet è inserita in una meravigliosa cornice di pubblico di amici e di genitori che è il vero termometro dell aria che si respira a Caltanissetta. Campionato U17 InvictaB vs InvictaA 50 – 71

Parziali 8-26

9-12 (17-38)

14-19 (31-57)

19-14 (50-71)



Tabellini InvictaB 50 punti :

Sacco 10

Raia 8

Naselli 8

Sferrazza 6

Latragna 6

Eufrate 4

Avanzato 3

Di Maria 2

Siciliano 2

Mosca 1

Caristia

Centorbi



Tabellini InvictaA 71 punti:

Girone 16

Manzone 15

Palermo 15

Bonsignore 7

Giordano 6

Iachetta 5

Maggiore 3

Bonura 2

Guagenti 1

Gruttadaurea 1

Fiorino