Acquaviva Platani, Carnevale 2023 divertimento e curiosità con teatrino itinerante scuola infanzia, primaria e secondaria

ACQUAVIVA PLATANI – I bambini e i ragazzi dei tre ordini della scuola di Acquaviva Platani (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado), quest’anno, dopo due anni di pausa dovuta all’emergenza epidemiologica, guidati dai rispettivi insegnanti, hanno voluto organizzare un carnevale davvero speciale. La tematica scelta è stata la fiaba di Pinocchio. Gli alunni, attraverso la narrazione del racconto di Collodi, sono riusciti ad immedesimarsi nella storia e a confrontarsi, tenuto conto delle varie fasce d’età, con temi importanti, quali il rispetto delle regole per una convivenza civile, il rispetto di ciascuno, tematiche fondamentali per impostare le basi di una buona relazione sia a scuola che fuori. In un secondo momento si è passati alla fase laboratoriale, con la realizzazione, sotto la guida dell’insegnante Giusi Munì, di un mega pannello rappresentante i personaggi protagonisti del racconto e di un teatrino itinerante. Nella mattinata del 17 febbraio, tutti gli alunni del plesso scolastico, accompagnati dai docenti, dal personale in servizio a scuola e coinvolgendo numerosi genitori, hanno sfilato indossando costumi a tema e allietando, con canti e balli le vie principali del paese. Il corteo si è poi fermato in piazza Plado Mosca dove tutti quanti, grandi e piccoli, si sono davvero divertiti con balli di gruppo, trenini e coriandoli. Naturalmente non sono mancate le foto scattate all’interno del teatrino e davanti al pannello, che ha rallegrato un angolo della piazza. Il lavoro svolto per la realizzazione dell’evento è stato complesso ma molto piacevole soprattutto per gli alunni che si sono lasciati coinvolgere nelle attività proposte con divertimento e curiosità. Gli insegnanti si ritengono soddisfatti per i risultati ottenuti da un punto di vista educativo e didattico e per aver offerto alla comunità acquavivese una mattinata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Colgono l’occasione per ringraziare innanzi tutto le famiglie per la collaborazione, importante per la buona riuscita della sfilata, le forze dell’ordine (Carabinieri e Vigili Urbani) per aver garantito la sicurezza della manifestazione, l’Amministrazione Comunale che ha contribuito per l’intelaiatura del pannello, l’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” che ha permesso la realizzazione dell’evento e, naturalmente un grazie particolare va ai bambini e ai ragazzi che, con la loro unicità, hanno reso il Carnevale 2023 ad Acquaviva esclusivo e speciale.