Su scooter rubato con droga, coltelli e passamontagna, 2 denunce

I Carabinieri della Stazione di Custonaci hanno denunciato, per il reato di ricettazione e porto di armi, 2 persone di Paceco appena maggiorenni con precedenti di polizia.I militari dell’Arma, impegnati in un servizio serale di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato i due a bordo di uno scooter privo di targa che alla loro vista aumentavano la velocità cambiando spesso direzione tra le vie del paese. Insospettiti dall’atteggiamento i Carabinieri li bloccavano procedendo al controllo dei documenti per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo senza targa sul quale viaggiavano era oggetto di furto e sottoposti a perquisizione sarebbero stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico, due passamontagna, e tre involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dagli operanti mentre il ciclomotore prontamente restituito all’avente diritto.