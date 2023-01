Sport in festa, “Kalat Winner-Caltanissetta che vince”: al Polivalente “M. Abbate”, lunedì 30 gennaio

Tutto pronto per la consueta cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, un evento nuovamente in presenza, per consegnare i meritati riconoscimenti per i dirigenti, tecnici, atleti e società che a vario titolo si sono distinti per meriti sportivi organizzativi e dirigenziali, e che non hanno lesinato impegno, passione e sacrificio per raggiungere risultati ed obiettivi portando lustro al nome di Caltanissetta.

Lunedì 30 gennaio al centro Polivalente “M. Abbate” di Caltanissetta, con inizio alle ore 17.00, è in programma “Kalat Winners – Caltanissetta che vince nello sport” kermesse organizzata dal Coni provinciale e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Caltanissetta durante la quale verranno consegnate anche una Stella di bronzo e una Medaglia di bronzo al merito sportivo.

“Lo sport è una componente fondamentale della nostra vita è doveroso premiare chi nello sport raggiunge risultati di eccellenza spendendosi e lavorando con costanza, sacrificio e disciplina, ma ci sarà anche spazio per tre riconoscimenti alla memoria” – sottolinea Fabio Caracausi, assessore allo sport – “In perfetta sintonia con il Coni Caltanissetta, partner dell’evento, è doveroso esprimere un ringraziamento alle Federazioni per la collaborazione nell’individuare le figure che verrano premiate nel Kalat Winner edizione 2020/2022”.

Il maestro Salvatore Scarantino, delegato Coni di Caltanissetta, ricorda: “Da sempre il Coni premia chi nello sport si distingue ad alto livello. Negli ultimi anni, complice la pandemia, questo appuntamento era saltato. Abbiamo lavorato con lena insieme all’assessorato allo sport per ripristinare questa manifestazione, un’autentica festa degli sportivi nisseni”.