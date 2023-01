Plusvalenze, la Juventus condannata con la penalizzazione di 15 punti

Quindici punti di penalizzazione, a campionato in corso. La Corte Federale d’Appello della Figc ha accolto e superato la richiesta avanzata dal procuratore Giuseppe Chiné, nell’istanza di riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze e ha deciso di punire la Juventus con una pena “afflittiva”, per allontanare definitivamente la Juventus dalla corsa all’Europa. Prosciolti gli altri club coinvolti: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara. Il verdetto riguarda le plusvalenze fittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 che hanno permesso alla Juve di ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, traendone vantaggio anche sul mercato. La Juve è terza in campionato con 37 punti: con la penalizzazione scivola a 22 punti.