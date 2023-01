Mafiosi come “parassiti” e “scarafaggi”: li definisce così in un tweet l’astronauta Luca Parmitano, ringraziando i carabinieri per la cattura di Matteo Messina Denaro. “Grazie Carabinieri per quest’occasione di riscatto”, scrive l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). “30 anni – prosegue – passati nel buio, nascosto, un parassita, come uno scarafaggio: i mafiosi sono questo. Questa è la mafia”