L’Associazione “Caltanissetta si Cura” vuole attivare un “Osservatorio Permanente sulla Sanità locale”

CALTANISSETTA. Come Associazione che si occupa delle varie tematiche locali, l’Associazione Caltanissetta si Cura”, per il tramite di Sergio Cirlinci (nella foto), Rita Capraro, Adriana Marotta ha annunciato di aver pensato di attivare un “Osservatorio Permanente sulla Sanità locale” per dare concretezza allo spirito per cui è la stessa associazione è nata.

Lo ha reso noto la stessa associazione tramite un comunicato stampa. “Crediamo fortemente che noi cittadini, delusi dai silenzi e dalla scarsa attenzione e attivazione di chi dovrebbe intervenire, possiamo e dobbiamo contribuire. Potrete inviarci le vostre segnalazioni tramite la casella di posta elettronica caltanissettasicura@virgilio.it , già attiva, sul Gruppo Facebook “Associazione Caltanissetta Si Cura” o chiamando il n. +39 3349794835”.

“Una volta raccolte le segnalazioni – è stato spiegato nella nota – sarà cura della stessa Associazione portarle a chi di competenza per cercare, tramite il loro intervento, correttivi e soluzioni. Chiamasi Democrazia Partecipata, che consiste nella partecipazione appunto dei cittadini che hanno la possibilità di esprimere le proprie ragioni su un tema così delicato come la sanità locale. Il tutto per passare da semplici segnalazioni, che spesso rimangono inascoltate, ad azioni concrete che chiederanno anche conto di quanto segnalato”.